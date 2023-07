Program na zateplení starších rodinných domů podle ANO zvýší inflaci

Program ministerstva životního prostředí na zateplení starších rodinných domů Oprav dům po babičce podle hnutí ANO zvýší inflaci. Bývalý ministr životního prostředí Brabec (ANO) řekl, že je také příliš široce zaměřený a nepomůže mladým rodinám, ale spíš bohatším lidem, kteří si z dotace opraví rekreační nemovitosti.

Žadatelé dostanou v programu od září možnost získat až milion korun ve formě zálohy, budou mít také možnost od ledna 2024 čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Program je financován z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie. Konkrétně se podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) počítá s vyčleněním až 40 miliard korun.

Brabec si po seznámení s detaily programu myslí, že program by se měl spíš jmenovat Babi, dej nám konečně už ten dům. Pozastavuje se nad tím, že dotaci mohou získat jen ekonomicky aktivní osoby, nedosáhnou na ni důchodci. Celkově je ale podle něj program příliš široce zaměřený. „Prezentuje se tak, že jde o pomoc především mladým rodinám, ale je to doslova pokropení trhu desítkami miliard korun bez ohledu na to, zda budou zájemci mladí, nebo staří, bohatí, či chudí,“ řekl.

Program podle Brabce potěší především movité majitele rekreačních budov, kteří neřeší žádnou tíživou finanční situaci. „Mají několik domů a řeknou si, že když stát nabízí až milion dotace, proč by si takzvaně nezobli,“ uvedl. Mladé rodiny také často bydlí v bytových a panelových domech, upozornil Brabec.

Dotace podle něj navíc podpoří inflaci. „Půjdou nahoru ceny nemovitostí, materiálů, prací. Je to v situaci, ve které se nacházíme, to pravé ořechové?“ ptá se. Hladík programem překvapil i vlastní koaliční partnery, míní Brabec. „Negativně postihne desetitisíce lidí, je to čistě proinflační,“ dodal. ANO se podle něj na ministerstvu snažilo programy lépe zacílit a „nerozhazovat peníze z vrtulníku“. (ČTK)