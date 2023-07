Syn ruského zbrojaře žije v Ženevě, pracuje v Institutu pro odzbrojení OSN a má byt v Londýně

Ruský konstruktér dronů Lancet Alexandr Zacharov má nemovitosti ve Velké Británii a jeho syn Laurentij pracuje v Mezinárodním institutu OSN pro otázky odzbrojení (UNIDIR). Tyto ruské drony jsou hojně využívány ve válce proti Ukrajině.

Obytné budovy zničené ruským útokem na Boroďanku poblíž Kyjeva. Foto z dronu: Maksim Levin, Reuters

Podle investigativního serveru Važnyje istorii manželka a syn hlavního konstruktéra ruské společnosti ZALA, která patří do zbrojařského koncernu Kalašnikov, vlastní od roku 2018 byt v Londýně za 1,5 milionu liber, vzdálený zhruba kilometr od Buckinghamského paláce. Byt na adrese 47 Marsham Street má tři ložnice i balkón. V domě je tělocvična a střecha skýtá pohled na slavný Big Ben.

Zacharovovi zároveň ovládají zbrojovku ZALA, jejíž většinu akcií mají v osobním vlastnictví. Do byznysu se smrtícími stroji je zapojen nejen Alexandr Zacharov, ale i jeho žena Světlana, syn Nikita (starší bratr Laurentie) a dcera Marija.

Velká Británie uvalila na firmu ZALA sankce, ale adresně na rodinu Zacharovových nikoliv. Syn Laurentij tak může žít na Západě a reprezentovat Rusko jako zkušený expert na odzbrojení. Jeho otec přitom veřejně vystupuje za zvýšení výroby dronů a 16. července v rozhovoru pro 1. kanál ruské státní televize vyslovil ideu rozšířit výrobu Lancetů do zahraničí, především ovládnout trhy, které kvůli sankcím opouštějí západní výrobci. Ministerstvo obrany Ruska už podle něj má několik zájemců.

Lancet je ruskou armádou často využíván při útocích na ukrajinské vojenské i civilní cíle. |||Problémy s likvidací ruských dronů přiznává i ukrajinská strana. Navíc Rusové nyní značně navyšují výrobu těchto smrtonosných zbraní.

Rusové vyrábějí drony ve dvou modifikacích – těžké a lehké. Obě letí rychlostí asi 300 kilometrů v hodině a řízené zasažení cíle je možné do vzdálenosti 40 kilometrů od místa startu. Dokáží zlikvidovat i těžkou vojenskou techniku.

Právě Zacharov má hlavní zásluhy na tom, že ruská armáda má nyní těchto dronů dostatek. Využívá je intenzivně od července loňského roku.

„Druhý Kalašnikov“

Zacharov se vývojem těchto nepilotovaných bojových aparátů zabývá 15 let. Premiéru měl jeho vynález v Sýrii a slavil tam velké úspěchy. Zacharov je tak někdy v ruských médiích nazýván „druhým Kalašnikovem“, tedy následovníkem nejslavnějšího konstruktéra sovětských samopalů Kalašnikova.

Zacharov je na rozdíl od Kalašnikova ale i zdatný obchodník. Jeho drony jdou teď na dračku. Od loňského léta si ministerstvo obrany Ruska nakoupilo od firmy ZALA nepilotovaných létajících strojů za 5,3 miliardy rublů.

I když syn Laurentij zaujímá dobře placenou pozici v mezinárodní organizaci, na takový byt si podle ruských investigativců vydělat nemohl. Vlastní ho spolu s matkou, která je spolu s jeho otcem obchoduje v Rusku s drony.

Laurentij žije v zahraničí už od roku 2015, kdy ho v 16 letech otec poslal studovat do velké Británie politologii a sociologii. Poté pracoval v divizích OSN v Římě, New Yorku a nyní se usadil v Ženevě. Jeho specializací je odminování a humanitární přístup do válkou zasažených oblastí. Je nutné připomenout, že právě jeho zaměstnavatel OSN označil Ukrajinu jako jednu z nejzaminovanějších zemí světa. Což je důsledek války, kterou proti ní vede Rusko za pomocí ruských zbrojovek, včetně firmy ZALA. (Važnye istorii)