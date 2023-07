Moskvič chce zvýšit výrobu, zvýší tak vliv Číny na ruský trh

Ruská automobilka Moskvič chce v letošním roce dokončit investice do výroby aut a navýšit tak produkční kapacitu. Moskvič nyní nedaleko Moskvy sestavuje auta dovezená z Číny, v následujících měsících by se ale část výroby měla přesunout právě do Ruska.

Výrobní závod společnosti Moskvič. Foto: Moskvič

Moskviče montované v Rusku jsou upravenými vozy čínské výroby, podle interních zdrojů se jedná auta automobilky JAC, ačkoliv ta zapojení do produkce Moskviče nikdy nepotvrdila. V dalších měsících chce Moskvič spustit vlastní svařovací linku a lakovnu.

Čínští výrobci si od loňského roku ukusují stále větší podíl na ruském trhu, dovezená auta nyní tvoří 49 procent tamního trhu. Před začátkem invaze na Ukrajinu to bylo pouze sedm procent. Podle zdrojů agentury Reuters celkem šest továren, které dříve vyráběly evropská nebo asijská auta, nyní produkují čínská auta nebo díly pro ně. Jejich roční výrobní kapacita je 600 tisíc vozidel.

Celková výroba aut v Rusku loni dosáhla jen 450 tisíc vozidel, což je třetina ve srovnání s předchozími roky. Původně ruské značky v zemi ztrácejí tržní podíl, který zaplňují právě čínské firmy. (Reuters)