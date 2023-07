Informátoři z daňového úřadu popsali Kongresu, že Bidenův syn měl při vyšetřování úlevy

V americkém Kongresu vystoupili dva informátoři z daňového úřadu IRS, kteří vypověděli, že prezidentův syn Hunter Biden měl při vyšetřování úřadem „značné úlevy“. Ministerstvo spravedlnosti jejich tvrzení odmítlo.

Hunter Biden pracoval v dozorčí radě ukrajinské energetické firmy Burisma v době, kdy jeho otec Joe Biden působil jako viceprezident USA. Donald Trump jej dlouhodobě a bez důkazů obviňuje, že aktivity Bidenova syna byly korupční. Foto: Wikimedia Commons

Při slyšení před členy tří vlivných sněmovních výborů zaměstnanci daňového úřadu Greg Shapley a Joseph Ziegler tvrdili, že úředníci amerického ministerstva spravedlnosti zdržovali vyšetřování nejmladšího syna prezidenta Joea Bidena.

„V každé fázi byla učiněna rozhodnutí, která byla ve prospěch vyšetřované osoby,“ řekl Ziegler. Šlo o vůbec první veřejné svědectví těchto dvou zaměstnanců daňového úřadu, kteří byli na případ Bidena ml. nasazeni.

„Na základě toho, co jsem zažil, jsem pozoroval, že státní zástupce v Delaware byl v našem vyšetřování neustále brzděn, omezován a marginalizován úředníky (ministerstva spravedlnosti) i ostatními státními zástupci,“ řekl Ziegler, který dále popsal, že on i kolega Shapley byli odrazováni od toho, aby se případu věnovali v plném rozsahu.

Ziegler zároveň odmítl, že by byl součástí politického boje proti rodině Bidenových. Sám je registrovaným demokratem a popsal, že byl obviněn ze zrady své strany. „Vždy bychom měli udělat správnou věc bez ohledu na to, jak bolestivý proces to může být,“ řekl.

Vyšetřování Huntera Bidena se zaměřovalo na daňová obvinění a obvinění z držení zbraní. Biden ml. nakonec souhlasil s přiznáním viny ve dvou případech daňových úniků.

Demokratický poslanec Jamie Raskin, který u výpovědi obou mužů přihlížel, namítl, že informátoři nepřinesli žádné konkrétní důkazy o tom, že by do vyšetřování svého syna jakkoli zasahoval prezident Biden. Připomněl, že státní zástupce, který vyšetřování vedl, byl jmenován prezidentem Donaldem Trumpem. (USA Today)