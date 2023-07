Financial Times popisuje snahy Křetínského zachránit francouzský obchodní řetězec Casino

Deník Financial Times v analýze popisuje snahy Daniela Křetínského zachránit francouzský obchodní řetězec Casino. Vedení Casina včera oficiálně schválilo zahájení rozhovorů s Křetínským, který má společnosti poskytnout 28 miliard korun.

Akcie Casina, jehož hospodaření se nyní pohybuje v červených číslech, se jen za poslední rok propadly o 75 procent. Firma má v současnosti dluhy ve výši 6,4 miliardy eur (přes 150 miliard korun). Jak v analýze uvádějí Financial Times, Casino v posledních letech ztrácelo podíl na francouzském trhu, situaci dále zkomplikovala koronavirová pandemie a především vlna zdražování, která se propsala do maloobchodních tržeb.

„Nová finanční injekce se zdá být příliš omezená na to, aby mohla plně obnovit provoz Casina Francii,“ citují Financial Times francouzského ekonomického analytika Clémenta Genelota. Podle něj by měla být finanční injekce nejméně dvojnásobná.

Financial Times upozorňují na to, že trh s potravinami je ve Francii více konkurenční než v jiných zemích, kromě zahraničních řetězců totiž v zemi působí i řada domácích společností jako Carrefour nebo Intermarché. I ty navíc čelí rostoucímu tržnímu podílu diskontů Lidl a Aldi. První jmenovaný již projevil zájem koupit stovky prodejen z Casino Group.

Casino v minulosti vsadilo na živelný růst, který byl financován na dluh, už v roce 2019 proto firma musela řešit restrukturalizaci. Neuspokojivou finanční situaci měl vyřešit prodej zahraničních aktiv, i po jeho dokončení ale firmu trápí dluh.

„Mimo své finanční problémy je Casino skvělou skupinou, která má dobré portfolio značek a značek jako Franprix, Monoprix … které jsou vysoce ziskové,“ řekl Frédéric Valette ze společnosti Kantar pro Financial Times.