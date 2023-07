Průzkum: V Česku asi pětina dětí ve věku 13 až 15 let užívá tabákové výrobky

V Česku zhruba pětina dětí ve věku 13 až 15 let užívá tabákové výrobky, pětina má v oblibě elektronické cigarety a kolem osmi procent žáků užívá nikotinové sáčky. Sdělil to Státní zdravotní ústav (SZÚ), který se loni opět zapojil do celosvětového výzkumu GYTS.

První průzkum v Česku se konal v roce 2002, loni se ho zúčastnilo 3190 žáků ve věku 13 až 15 let. V porovnání s minulými roky klesá počet kuřáků cigaret, naopak uživatelů elektronických cigaret přibývá.

Co se týče konzumentů tabáku v daném věku, kteří jej užili v libovolném čase za posledních 30 dní, kolem 11 procent dotázaných kouří cigarety, zahřívaný tabák užívá rovněž asi 11 procent a bezdýmný tabák necelých osm procent žáků. Pravidelně kouří cigarety 2,5 procenta dětí ve věku 13 až 15 let, což znamená, že je kouřily ve 20 nebo více dnech za uplynulých 30 dnů.

SZÚ v tiskové zprávě uvádí, že ve zkoumaném vzorku klesl počet současných kuřáků cigaret z 34,6 procenta v roce 2002 na loňských 11,2 procenta. Naopak nárůst pozoruje u užívání elektronických cigaret, a to z 11,2 procenta v roce 2016 na 21,4 v loňském roce. Mírněji se u žáků zvýšilo užívání bezdýmného tabáku ze 4,7 procenta v roce 2016 na 7,6 procenta loni, dodal SZÚ.

Podle odborníků panuje nejen mezi mládeží mylný názor, že čím dál populárnější výrobky, jakými jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák, jsou oproti klasickým cigaretám vlastně „zdravé“, respektive prakticky neškodné. „Ovšem není tomu tak – zahřívané tabákové výrobky produkují emise škodlivých chemikálií, včetně nikotinu, pevných částic, benzenu, akroleinu a nitrosaminů specifických pro tabák. Úrovně těchto emisí, přestože jsou nižší než u tradičních cigaret, jsou potenciálně škodlivé nejen pro kardiovaskulární zdraví,“ upozorňuje vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá.

Více než polovina dětských kuřáků tabáku se podle průzkumu v posledním roce pokusila přestat kouřit, aktuálně chce se zlozvykem přestat přes 28 procent kuřáků. Pomoc při odvykání kouření využilo někdy 16 procent současných kuřáků v daném věku. Kolem 85 procent současných dětských kuřáků si myslí, že by byli schopni přestat, kdyby chtěli.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že zhruba 36 procent žáků je tabákovému kouři vystaveno v domácnosti. Necelá třetina si určitě myslí, že je obtížné přestat, jakmile někdo začne tabák kouřit. Co se týká dostupnosti tabáku, tři pětiny současných dětských kuřáků uvedly, že jim v nákupu cigaret nebránil jejich věk. Necelých 36 procent žáků, kteří v současné době kouří cigarety, si je koupilo v obchodě, prodejně, u pouličního prodejce nebo ve stánku.

Necelých 70 procent žáků je toho názoru, že kouření tabáku pomáhá lidem cítit se uvolněně na oslavách, večírcích a společenských akcích. (ČTK)