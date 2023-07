Schillerová kritizuje Stanjuru: Doufám, že tato epizoda výhledově skončí

Po předsedovi ANO Andreji Babišovi začala na plénu hovořit šéfka poslaneckého klubu ANO a exministryně financí Alena Schillerová. Ta poměrně dlouze kritizovala to, že roste počet lidí, kteří platí hotově, ne kartou.

Následně se opřela do ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS za to, že se v rozpočtu na letošní rok mezi příjmy objevilo 50 miliard korun Modernizačního fondu, aniž by měl tento příjem byl jistý. Stanjura přitom řekl, že tuto položku do rozpočtu nenavrhl, neupřesnil ale, jak se tam dostala.

„Byla jsem v šoku. Doufám, že tato epizoda výhledově skončí a už se nebude opakovat. Každý ministr financí, ať už byl v jakékoli straně a měl jakoukoli politickou preferenci, dělal poctivě svoje řemeslo, tedy podle rozpočtových pravidel a podle zákona. Toto je první neuvěřitelný případ, který se v naší novodobé historii objevil,“ uvedla Schillerová.