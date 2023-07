Ukrajinci se hlásí k útoku na ruský muniční sklad na Krymu

Ukrajinská vojenská rozvědka se přihlásila k útoku na muniční sklad na okupovaném Krymu. Velitel rozvědky Budanov prohlásil, že materiální i lidské ztráty jsou vyšší, než uvádí Rusko. Poděkoval místním obyvatelům za zveřejněná videa explozí, které následovaly po zásahu objektu. (24tv.ua)

Near Kirovske, #Russia|n-occupied #Crimea, south #Ukraine, a missile strike hit a Russian ammunition depot this morning. Detonations at the depot necessitated evacuation of ~2,000 people in nearby 4 villages.

pic.twitter.com/8mH2g5h1UK

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) July 19, 2023