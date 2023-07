Ukrajinská ofenziva bude dlouhá a krvavá, řekl nejvýše postavený generál USA

Ukrajinská snaha získat zpět území okupovaná Rusy bude těžká, dlouhá a krvavá, řekl šéf sboru náčelníků štábů americké armády Mark Milley. Také uvedl, že je příliš brzy na to hodnotit, zda je protiofenziva úspěšná, či nikoli, informovala agentura Reuters.

„Myslím, že je před námi ještě hodně bojů… Bude to dlouhé. Bude to těžké. Bude to krvavé,“ řekl nejvýše postavený americký generál. Milley před novináři mluvil společně s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem, který uvedl, že Ukrajinci dosahují úspěchů a že je nelze přestat podporovat.

Ukrajinští činitelé v posledních dnech oznamují jisté územní zisky na východě a jihu země, protiofenziva však zatím nepřinesla průlom podobný vývoji z druhé poloviny loňského roku, kdy Ukrajinci dobyli zpět části Chersonské oblasti a Charkovské oblasti. Milley na konci června řekl, že operace postupuje „pomaleji, než lidé předpovídali“. O několik dní dříve televize CNN přišla se zjištěním, že protiofenziva byla méně úspěšná, než předpovídaly západní analýzy.

„Zdaleka to není neúspěch,“ uvedl Milley v této souvislosti při dnešním vystoupení. „Myslím, že je na takovéto hodnocení velmi brzo,“ dodal.

Vyjádření přišla v době, kdy někteří spojenci Kyjeva dávají najevo, že v návaznosti na ukrajinskou protiofenzivu očekávají jednání s Ruskem o konci konfliktu vyvolaného jeho loňskou invazí. Český prezident Petr Pavel minulý týden na summitu NATO řekl, že Ukrajinci mají pravděpodobně na územní zisky čas jen do konce roku. Kombinace politických a vojenských faktorů podle něj nasvědčuje závěru, že „to, co bude dosaženo do konce roku, bude východiskem pro vyjednávání“. (ČTK)