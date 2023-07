Stanjura: Schodek letošního rozpočtu bez dalšího zásahu naroste o 26 miliard

Ministr financí Zbyněk Stanjura poslancům rozpočtového výboru představil výhled plnění letošního rozpočtu. Schodek by bez dalších zásahů mohl vyrůst na 321,1 miliardy. Plán počítal s 295 miliardami.

Odhad plnění státního rozpočtu pro rok 2023 představený ministrem financí. Foto: Kateřina Frouzová, Deník N

Stanjura slíbil, že kabinet najde úspory mezi patnácti až dvaceti miliardami, aby rozdíl proti plánu nebyl tak velký.

Příjmy podle nového předpokladu resortu proti plánu poklesnou o deset miliard na 1678,3 miliardy korun.

Na druhé straně ale také rostou výdaje státu, na konci roku by to mohlo být 19,3 miliardy. Celkem by podle prognózy ministerstva financí mohly dosáhnout 2003,1 miliardy korun.