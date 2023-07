Schillerová se ptala Stanjury na možné zvýšení schodku státního rozpočtu

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová během debaty na rozpočtovém výboru chtěla od ministra financí Zbyňka Stanjury odpovědi na možné navýšení schodku státního rozpočtu. Mezi nově předpokládanými výdaji a příjmy do konce roku je podle ní dalších 26 miliard.

Dalších 26 miliard jde podle Schillerové nad rámec plánovaného salda 295 miliard a mohly by ho navýšit na 321 miliard. „Je to poměrně velká částka, předpokládám, že na investice nesáhnete,“ řekla Schillerová.

„Na ně nesáhneme,“ odpověděl jí Stanjura s tím, že ovšem může dojít k tomu, že z rozpočtu zmizí investice, u kterých se například nepodaří dokončit výběrové řízení.

Ministr počítá s tím, že vláda ve svých výdajích ještě letos uspoří patnáct až dvacet miliard korun. „V tuto chvíli to připravujeme,“ dodal Stanjura. Zaměří se na to, aby šetření v kapitolách bylo do pěti procent.