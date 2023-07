Rozpočtový výbor se přel o 50 miliard, které vláda nedokázala vyjednat s Evropskou komisí

Zatím největší debata během zasedání rozpočtového výboru se týkala peněz z Evropské unie. Vláda původně počítala s příjmem 50 miliard korun za emisní povolenky, ale nakonec tyto peníze nedokázala s Evropskou komisí vyjednat.

„Pro mě je to švindl od začátku,“ řekl poslanec ANO a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec. „Ty peníze jsou v příjmech a nejsou nikde ve výdajích. A to samo o sobě svědčí o tom, že měly uměle snížit deficit státního rozpočtu,“ zdůraznil Brabec. Vadí mu také, že se nikdo z kabinetu nehlásí k tomu, že by je tam měl dát.

„Jako ministr financí máte odpovědnost za rozpočet jako celek. Někdo tam dal 50 miliard. Nikdo netušil, odkud mají přijít, ale nikdo se nad tím nepozastavil,“ pokračoval v kritice Brabec s tím, že takový postup v něm nebudí důvěru ve státní rozpočet jako celek, protože vláda ANO by podle něj takovou částku do rozpočtu nezahrnula, pokud by ji neměla jistou.

Ministr financí Zbyněk Stanjura mu oponoval tím, že tam nejsou jen příjmy, ale i výdaje. „Ty tam jsou, byly a budou třeba na zmírnění sociálních dopadů,“ řekl. Opakoval, že je škoda, že Česko těchto 50 miliard nedokázalo vyjednat. Podle něj na to země měla právo. „Mrzí mě to, protože pravda byla na naší straně… ale neuspěli jsme,“ reagoval Stanjura. „My se do poslední chvíle snažili tyto peníze vyjednat. (…) Neodhadli jsme tu míru nepružnosti na straně Evropské komise,“ dodal Stanjura.

Podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO vláda nesměla zmíněných 50 miliard do rozpočtu dát. „Vy jste nesměli těchto 50 miliard do rozpočtů dát, protože jste pro to neměli žádný právní nástroj,“ řekla.