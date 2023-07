WMO: Vlna veder ve Středomoří ještě zintenzivní, další rekordy jsou možné

Vlna veder, která sužuje Středozemí, do poloviny týdne zintenzivní a na některých místech pravděpodobně bude pokračovat do srpna. Upozornila na to Světová meteorologická organizace (WMO).

Na některých meteorologických stanicích v částech severní polokoule už byly zaznamenány nové teplotní rekordy a je možné, že bude dosaženo i nových národních rekordů, uvedla WMO na svých webových stránkách.

„Předpověď říká, že vedro má do poloviny týdne (19. července) zintenzivnit v částech Středomoří, včetně Řecka a Turecka,“ uvedla organizace. „Další pokračování do srpna je pravděpodobné,“ dodala WMO.

Organizace uvedla, že bude prověřovat případné nové teplotní rekordy, neboť intenzivní vlny veder zasáhly jih USA, Středozemí, severní Afriku, Blízký východ a některé země v Asii, včetně Číny.

WMO rovněž zpětně potvrdila nový rekord pro kontinentální Evropu, tedy 48,8 stupně Celsia, které byly naměřeny 11. srpna 2021 na Sicílii. (WMO)