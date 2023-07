Praha opravila fontánu na pěší zóně Václavského náměstí, kterou poničila auta

Fontána na Václavském náměstí v Praze znovu funguje. Městská firma Technologie hlavního města ji opravila poté, co ji poničila přejíždějící vozidla a těžká technika. Tomu by do budoucna měly zabránit betonové sloupky kolem.

Foto: Technologie hlavního města Prahy (THMP)

„Ochranu prvku před nájezdem vozidel zajišťují betonové sloupky a kamenné lavičky rozmístěné okolo celého prvku. V letní sezoně bude pro Pražany i návštěvníky hlavního města v provozu denně od 8 do 21 hodin,“ oznámil za městskou firmu místopředseda představenstva Tomáš Novotný.

Fontána byla vybudována při rekonstrukci Václavského náměstí v říjnu 2021, prvního spuštění se dočkala v květnu 2022. Voda z 16 vodních trysek stéká zpět do podzemní nádrže, kde prochází filtrací a čistá znovu tryská vzhůru. Trysky jsou podsvíceny svítidly zapuštěnými doprostřed každé z 16 cca stočtyřicetikilogramových kamenných desek, které jsou umístěny ve stejné úrovni jako okolní pěší zóna. (THMP)