Novela registrovaného partnerství je diskriminační, odmítají lidovecký návrh ministři za STAN

Ministerstva vedená Starosty nesouhlasí s novelou registrovaného partnerství. Tu předložili poslanci za KDU-ČSL. Podle předsedy STAN Víta Rakušana zůstává návrh diskriminační, protože nepočítá se zrovnoprávněním a zcela pomíjí rodičovská práva.

Ministr vnitra Vít Rakušan. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Usilujeme o skutečné zrovnoprávnění svazků všech lidí bez rozdílu pohlaví, které tento návrh neobsahuje. A považujeme za správné k němu jít přímou cestou, tedy změnou občanského zákoníku, ne oklikou přes úpravu zákona o registrovaném partnerství,“ uvedl ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Návrh na změnu zákona o registrovaném partnerství představil lidovecký poslanec Jiří Navrátil. Podle něj by lidé stejného pohlaví nevstupovali do „registrovaného partnerství“, ale jen do „partnerství“. Partneři by měli prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé, novela však vůbec neřeší právě rodičovská práva.

„Chceme narovnat práva, která se netýkají dětí,“ shrnul ve Sněmovně svůj záměr Navrátil.