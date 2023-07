Fiala nevyloučil změny v konsolidačním balíčku, nemohou být ale zásadní

Premiér Petr Fiala (ODS) nevyloučil změny v konsolidačním balíčku. „Nejsem ještě přesvědčen o tom, že máme nějakou změnu udělat, nebráním se ale tomu, aby mě o tom kolegové přesvědčili,“ řekl předseda vlády.

Veřejnost se podle něj o možných změnách v balíčku dozví až poté, co se koalice dohodne na tom, že nějaké změny skutečně udělá, a určí si jaké.

„Nejrozumnější cestou by byl komplexní pozměňovací návrh, ale žádné zásadní změny nelze očekávat, nejsme připraveni ustupovat v základních věcech,“ řekl premiér před odletem na summit do Bruselu. Všechny změny, které by v takovém případě koalice udělala, by ale podle něj nesměly mít dopad na celkové částky stanovené v balíčku. V příštím roce má přitom podle plánu Česko ušetřit 94 miliard, a to zhruba ze dvou třetin na výdajích a ze třetiny na příjmech. To musí podle Fialy zůstat zachováno.

„Nebráníme se ale vylepšení a debatám o tom, že někde ten dopad bude jiný, než jsme si analyzovali,“ řekl předseda vlády. On sám přitom podle svých slov ještě přesvědčen o nutnosti změn není, je ale otevřený debatě s partnery z vlády i opozice.

„Očekáváme, že s nějakými pozměňovacími návrhy přijde i opozice. My se na ně s otevřenou myslí podíváme,“ dodal ještě.