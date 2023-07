Vláda: Od summitu s latinskoamerickými a karibskými státy si EU slibuje posílení obchodní spolupráce

Podle premiéra Fialy je nadcházející summit zemí EU se státy Latinské Ameriky příležitostí pro Česko. Dvoudenní summit, který dnes začíná v Bruselu, by mohl pokročit v jednání o obchodních dohodách i konkrétních projektech, které zajímají ČR.

„Cíl summitu je i konkrétní. Mělo by se pokročit v jednání o obchodních dohodách mezi zeměmi EU a zeměmi v uskupení MERCOSUR,“ řekl před odletem do Bruselu premiér Petr Fiala (ODS). „Je to příležitost pro obě strany,“ doplnil.

Fialu čeká v Bruselu kromě společného jednání s unijními špičkami a zástupci 33 zemí Latinské Ameriky také bilaterální jednání s prezidentem Chile. Podle premiéra je v této zemi velký potenciál pro české firmy.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který se setkání v Bruselu rovněž účastní, má podle svých slov domluveno šest bilaterálních setkání.

Konkrétně se potká se zástupci Mexika, Kostariky, Peru, Dominikánské republiky, Guatemaly a Argentiny. Na podzim by pak podle Lipavského měla odcestovat podnikatelská delegace do Brazílie.

Premiér Petr Fiala k jednání doplnil, že je významné i z pohledu strategie, EU by měla vyvažovat vliv Ruska nebo Číny.

„Jednoduše řečeno – jestli chceme být jako Evropská unie v globální soutěži úspěšní, tak takové regiony, jako je Latinská Amerika, musíme mít na své straně,“ řekl premiér Fiala.

Klíčová bude podle Fialy také spolupráce v oblasti kritických nerostných surovin. „Proto EU uzavírá memoranda o strategickém partnerství v oblasti kritických surovin s Argentinou a Chile,“ napsal Fiala na Twitteru.

Jihoamerické země mají podle Fialy velké zásoby surovin jako měď, železo či uran, které bude průmysl v EU brzy potřebovat.