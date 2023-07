Jurečka: Průměrná penze by mohla od ledna být 20 700 Kč, rostla by o 400 Kč

Průměrný starobní důchod by se mohl v lednu příštího roku dostat na 20 700 korun. Proti konci letošního roku by se mohl zvednout zhruba o 400 korun. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„V lednu se všem zvýší stejně o fixní částku navýšením základní výměry,“ upozornil ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva Tomáš Machanec s tím, že přesně to budou vědět po 4. září. Právě na začátku září totiž Český statistický úřad zveřejní, o kolik se v první polovině letošního roku zvýšily mzdy. A právě od tohoto růstu by se měla odvíjet i tato základní výměra penze. „Vidíme, že růst je poměrně robustní, a proto už víme, že by to mohlo být kolem čtyř set korun,“ dodal Machanec. „V září to bude možné na korunu dopočítat,“ řekl ministr Jurečka.

Vloni i letos rostly penze podstatně rychleji kvůli vysoké inflaci. Machanec ani Jurečka podobné tempo v příštím lednu neočekávají mimo jiné i proto, že reálné mzdy, které v tomto vzorci hrají důležitou roli, se nezvedly, naopak klesly.

Průměrný starobní důchod činil na konci prvního čtvrtletí 19 461 korun. Letos od letošního června se zvedl zhruba o 760 korun. Starobní penze od sociální správy pobírá 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody pak dalších 479 000.

Několik desítek tisíc penzí vyplácejí systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra. Jejich průměrné starobní důchody jsou o pár tisíc vyšší.