Muž podezřelý ze sobotního zabití čtyř lidí v americké Georgii byl zastřelen

Tři letiště v okolí New Yorku – JFK, La Guardia a Newark – musely zrušit přes 1325 letů kvůli silným bouřkám zasahujícím severovýchod Spojených států. Kromě New Yorku se nejsilnější srážky očekávají v New Jersey, Pensylvánii, Delaware a Marylandu. (NBC)