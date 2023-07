Strýcová vyhrála čtyřhru ve Wimbledonu

Tenistka Barbora Strýcová a Tchajwanka Sie Šu-wej vyhrály čtyřhru ve Wimbledonu. Ve finále zdolaly australsko-belgický pár Hunter/Mertens 7:5 a 6:4. Wimbledon spolu ovládly podruhé, poprvé se radovaly už v roce 2019. Strýcová se letos loučí s kariérou.

Experience comes out on top!

37-year-olds Su-Wei Hsieh and Barbora Strycova are the Ladies’ Doubles champions after coming past Storm Hunter and Elise Mertens in the final#Wimbledon pic.twitter.com/MsOxrNipIT

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023