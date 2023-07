Ukrajinští pohraničníci: Bojovníci ruské Vagnerovy skupiny jsou v Bělorusku

Do Běloruska dorazili z Ruska bojovníci z ruské Vagnerovy skupiny, oznámila ukrajinská pohraniční stráž. Posuzuje, kolik vagnerovců se může v Bělorusku nacházet a jaké jsou jejich přesné pozice a cíle.

Mluvčí ukrajinské pohraniční stráže Andrij Demčenko potvrdil přítomnost vagnerovců v Bělorusku v krátkém prohlášení. Jak uvedl, pohraniční stráž „pokračuje v monitorování situace“ na severní hranici země. Další detaily neposkytl.

Minsk i Moskva v uplynulých týdnech naznačovaly, že by se ruští žoldnéři z Vagnerovy skupiny mohli po své krátké vzpouře proti ruskému armádnímu vedení přesunout právě do Běloruska. Na bývalé vojenské základně u města Asipovičy, které leží asi 90 kilometrů od Minsku, za tímto účelem podle běloruských činitelů vznikl i stanový tábor. Když se do něj ale nedávno přijeli podívat zahraniční novináři, zel tábor prázdnotou. (ČTK)