Tenistka Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon. Světovou šestku Ons Džabúr z Tuniska ve finále zdolala dvakrát 6:4. Pro Češku je to první grandslamový triumf v kariéře.

Marketa's magical moment 🏆

Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023