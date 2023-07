Španělští konzervativci podle průzkumů vedou před vládnoucími socialisty

Španělská opoziční konzervativní Lidová strana (PP) má náskok před vládnoucími socialisty (PSOE) premiéra Pedra Sáncheze, na většinu v parlamentu by ale nedosáhla.

Vyplývá to ze dvou dnes zveřejněných průzkumů, uvedla agentura Reuters. Parlamentní volby se ve Španělsku konají 23. července.

Průzkum agentury GAD3 pro deník ABC provedený mezi 29. červnem a 14. červencem se dotazoval 6501 lidí a ukázal, že by PP mohla získat až 37,2 procent hlasů, což odpovídá 152 křeslům. PSOE by podle tohoto průzkumu získala 28,5 procent hlasů a 115 křesel. Krajně levicová strana Sumar by dostala 11,4 procenta hlasů a krajně pravicová Vox 11,7 procent, což odpovídá 25, respektive 29 mandátům.

Aby PP, největší opoziční formace, dosáhla ve 350členném parlamentu většiny potřebné k sestavení vlády, musela by se podle Reuters spojit s Vox, což by jí zajistilo 181 křesel.

Další průzkum dnes zveřejnil deník El País, pro který ho zpracovala agentura 40dB. Ta se od 10. do 14. července dotazovala 2000 lidí. PP by podle něj dostala od voličů 32 procent hlasů, tedy 133 mandátů, což je o jedno křeslo méně, než v předchozím průzkumu zveřejněném v pátek. PSOE má podle listu nadále 28,3 procent hlasů, tedy 109 mandátů. Vox si stojí na 14,6 procentech hlasů, zatímco strana Sumar by získala 13,8 procenta hlasů. (ČTK)