Vondroušová ve Wimbledonu bojuje o titul

Ve Wimbledonu začalo finále ženské dvouhry, Markéta Vondroušová a favorizovaná Tunisanka Ons Džabúr bojují o svůj premiérový grandslamový titul. Vondroušová je sedmou Češkou, která do finále nejslavnějšího turnaje postoupila. Navázat může na triumfy Petry Kvitové, Jany Novotné a případně i Martiny Navrátilové.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová, která je ve světovém žebříčku WTA na 42. místě, má se světovou šestkou Ons Džabúr bilanci 3:3. Hned dva zápasy s Tunisankou odehrála letos a z obou odešla jako vítězka. Na Australian Open vyhrála 6:1, 5:7 a 6:1, v Indian Wells 7:6 a 6:4. Přesto Češka v dnešním utkání není favoritkou.

