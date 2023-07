Lesník o starých lesích: Jděte se podívat na Šumavu. Lesy člověka k obnově nepotřebují

Lesy člověka k obnově nepotřebují, říká lesník a ekolog Miroslav Svoboda. „Přírodní procesy fungují. Jenom my lidi máme pocit, že to umíme lépe než příroda, ale to samozřejmě není pravda.“

Miroslav Svoboda s výřezem pět set let starého smrku. Foto: Jakub Radan Dvořák, Deník N