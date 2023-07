Vysoké nebezpečí požárů je kvůli horkému a suchému počasí na celém území Česka

#pocasi Bude to krátké, ale o to intenzivnější🔥. V SO nás čeká prozatím nejteplejší den toho roku a teploty budou šplhat i výrazně přes 35 °C, ojediněle by mohlo být dosaženo až 38 °C❗️ A po sobotním dni neméně teplá sobotní 🌙, na řadě míst bude tropická. Animace 🌡️v 1500 m. pic.twitter.com/tvQkssKiEt

— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 13, 2023