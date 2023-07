Zdravotní pojišťovny by mohly hradit i sociální služby, zvažují ministerstva

Zdravotní pojišťovny by mohly v budoucnu hradit nejen zdravotní péči, ale i sociální služby. Mohly by se proměnit ve zdravotně-sociální pojišťovny. Zdravotní a sociální péče by se tak lépe doplňovaly, sociální podporou by se dalo předejít zvýšeným nákladům za léčbu.

Zvažují to ministerstva práce a zdravotnictví. Uvedly to v podkladech pro tripartitu. Materiál má ČTK k dispozici. Vykázaná zdravotní péče se teď hradí ze zdravotního pojištění a z malé části z plateb od pacientů. Sociální služby se platí plošně z dotací, příspěvků na péči, darů i úhrad od klientů. Systémy nejsou propojené.

„Očekáváme, že sjednocením gesce zdravotních pojišťoven v oblasti sociálních i zdravotních služeb by se zejména zvýšila efektivita poskytování obou typů služeb – zdravotní pojišťovna by byla motivována oba typy služeb pro své klienty zajišťovat plně v potřebné optimální míře, bude-li vědět, že kvalitně poskytnutou sociální službou dokáže předejít vícenákladům na straně zdravotních služeb,“ uvedly resorty. Podotkly, že podobně se dá ušetřit na sociálních službách při poskytnutí odpovídající zdravotní služby. (ČTK)