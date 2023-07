Požáry v Kanadě letos spálily skoro 100 000 km čtverečních, hoří jich stále víc

Požáry v Kanadě letos spálily skoro 100 000 km čtverečních, země se potýká s rekordně ničivou sezonou ohňů. Na západě Kanady přišel o život hasič nasazený v boji proti jednomu z masivních požárů. Po celé zemi dnes krizové složky evidovaly 910 aktivních ohňů, z nichž 568 se rozrůstalo.

Jen během dnešního dne se objevilo nejméně 18 nových, přičemž součet od začátku roku stoupal ke 4050 případům.

Plameny letos dohromady sežehly na 97 000 kilometrů čtverečních, uvádí na svém webu CIFFC. Součet spáleného území je větší než rozloha České republiky a již na konci června překonal dřívější nejničivější sezonu požárů zaznamenanou v Kanadě. V minulých dekádách kanadské požáry spalovaly průměrně na 21 000 kilometrů čtverečních ročně.

Riziko vzniku a šíření ohňů se podle expertů v Severní Americe zhoršuje v důsledku klimatických změn poháněných emisemi skleníkových plynů vytvářenými především lidstvem. Zároveň se prodlužuje část roku, kdy se plameny mohou ve velkém šířit. Kanadská sezona požárů v minulých letech běžně trvala od května do září, letos ovšem začala už v dubnu.

Ohně většinou hoří v odlehlých oblastech, a zatím si tak nevyžádaly velký počet obětí nebo zničených budov. V provincii Britská Kolumbie ovšem ve čtvrtek přišel o život hasič, který se podílel na snaze dostat pod kontrolu ohnisko u města Revelstoke. Podle AFP to byla pro danou provincii první smrt hasiče v akci od roku 2020.

Požáry kromě toho vypouští do ovzduší kvanta oxidu uhličitého a kouře, který se šíří do různých částí světa. Tento týden se znečištění drželo nad Kanadou, ovšem po víkendu by podle zpravodajského webu Axios mohl kouř znovu proudit na jih do Spojených států.

Šíření požárů v posledních dnech provázely extrémně vysoké teploty, uvádí deník The Washington Post. Minulý víkend se i v Severozápadních teritoriích vyšplhaly na hranici 100 stupňů Fahrenheita, tedy na necelých 38 stupňů Celsia. Podle historika meteorologie Christophera Burta to bylo poprvé, co byla takto vysoká hodnota v západní hemisféře zaznamenaná severně od 65. stupně zeměpisné šířky. (ČTK)