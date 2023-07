Rusko nemá podle Blinkena v úmyslu změnit postoj k válce na Ukrajině

Rusko nejeví žádné známky toho, že by mělo v úmyslu změnit svůj postoj k válce na Ukrajině, řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken, který se v indonéské metropoli Jakartě účastní jednání Regionálního fóra Sdružení zemí jihovýchodní Asie.

„Od ruského ministra zahraničí (Sergeje) Lavrova jsem neslyšel nic, co by naznačovalo nějakou změnu směru, pokud jde o to, co Rusko na Ukrajině dělá,“ řekl Blinken. Podle jeho slov nebyl ani jeden z příspěvků Sergeje Lavrova ke kterékoli otázce na setkání ASEAN „konstruktivní ani produktivní“.

Blinken, který se s Lavrovem na okraj jednání nesetkal, řekl novinářům na tiskové konferenci, že šéf ruské diplomacie byl „naprosto negativní“ a soustředil se na obviňování Spojených států z problémů světa, napsala agentura Reuters. (ČTK)