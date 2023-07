Finále mužského Wimbledonu obstarají Alcaraz a Djoković

Ve finále mužského Wimbledonu se střetnou Carlos Alcaraz a Novak Djoković, první a druhý hráč světového žebříčku. Zatímco Srb si ve třech setech poradil s Italem Sinnerem, Španěl rovněž ve třech sadách přehrál Rusa Medvěděva.

Dvacetiletý Španěl bude usilovat o druhý grandslamový triumf (vyhrál už na US Open), Djoković by osmým wimbledonským titulem vyrovnal Federerův rekord a 24. grandslamem předčil Serenu Williams, která má z turnajů velké čtyřky stejně jako on 23 titulů.

Výsledky semifinále mužské dvouhry:

Djoković – Sinner 6:3, 6:4, 7:6

Alcaraz – Medvěděv 6:3, 6:3, 6:3

(Wimbledon)