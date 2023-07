Hnutí ANO hodlá protestovat proti zvýšení daní z nemovitostí až na dvojnásobek toho, co lidé nyní platí. „Budeme podávat návrh, aby nedošlo k takovému zvýšení daně z nemovitostí. A pokud by došlo, tak budeme chtít, aby to alespoň bylo postupné a ne hned navýšení o sto procent,“ řekla poslankyně Jana Mračková Vildumetzová.