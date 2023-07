Vagnerovci se dle Minsku v Bělorusku zapojili do výcviku tamních vojáků

Minsk tvrdí, že vagnerovci se v Bělorusku zapojili do výcviku běloruských vojáků. U města Asipovičy se koná armádní cvičení, do něhož se zapojili coby instruktoři bojovníci z ruské Vagnerovy soukromé vojenské společnosti.

Tvrdí to běloruské ministerstvo obrany, které to uvedlo na sociální síti Telegram. Portál Ukrajinska pravda s odvoláním na mluvčího ukrajinské pohraniční stráže dnes zároveň napsal, že pohraničníci žádné známky přesunu vagnerovců do Běloruska nepozorovali.

Minsk i Moskva v uplynulých týdnech naznačovaly, že by se ruští žoldnéři z Vagnerovy skupiny mohli po své krátké vzpouře proti ruskému armádnímu vedení přesunout právě do Běloruska. Na bývalé vojenské základně u města Asipovičy ležícího asi 90 kilometrů od Minsku za tímto účelem podle běloruských činitelů vznikl i stanový tábor. Když se do něj ale minulý týden přijeli podívat zahraniční novináři, zel tábor prázdnotou.

Mluvčí ukrajinské pohraniční stráže Andrij Demčenko dnes sdělil, že z Běloruska se stáhli téměř všichni vojáci pravidelné ruské armády. „Ještě nedávno jsme evidovali okolo 2000 vojáků, nyní se ale odehrála další rotace a prakticky všichni ruští vojáci byli z běloruského území staženi,“ sdělil Demčenko.

Bělorusko je blízkým spojencem Ruska a podporuje ho i v jeho invazi na Ukrajinu. Své vlastní vojáky do války proti Ukrajině sice nevyslalo, ale poskytlo Moskvě k útoku proti sousední zemi své území a letecké základny. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev a ruské síly také Ukrajinu z běloruského území opakovaně ostřelovaly. (ČTK)