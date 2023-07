Jednání o balíčku: Došlo k na trapné chvíle při čůrání či fotbal

Poslanec ANO Milan Wenzl vyzval koaliční kolegy, aby se ve Sněmovně chovali a spolupracovali jako fotbalisté, když hrají v reprezentaci. Dostal se k tomuto tématu potom, co se cítil trapně na sněmovních záchodcích.

„Ve středu místopředsedkyně paní Kovářová zde řekla, že bychom měli znát všechny své kolegy z koalice i opozice. Ale jak toho dosáhnout? Mám obcházet všechny lavice? Mě je docela trapný, že jdu na záchod, chci se vyčůrat. Nás tam stojí pět, máme opřené čelo o dlaždičky, no, a každý v ruce něco drží a jsme zticha. Ani slovo nepadne, je to takové trapné. Kdybych znal kolegu, tak mu řeknu: Ahoj, Karle, jak to jde. A on mi řekne dobře,“ líčil Wenzl a pokračoval:

„Přirovnal bych to k fotbalu. Máme Slavii, Spartu, Slovan Liberec, Zbrojovku Brno, Plzeň. Jsou to rivalové, kteří mezi sebou hrají a nic si neodpustí. Ale když jsou povolaní do reprezentace, tak hrají za Českou republiku. Zde jsou poslanci z více stran, reprezentujeme Česko a měli bychom hrát opravdu za Českou republiku. Ale zde to někdy vypadá, že se střílí góly do vlastních branek,“ dodal Wenzl. Ve své řeči kritizoval vládu mimo jiné za to, že chce zvýšit daň z nemovitosti.

Na závěr pak dodal, že se příště na těch toaletách klidně mohou s kolegy pozdravit. „Nejen na toaletách, využil bych i jiné prostory poslanecké sněmovny,“ poznamenal k tomu místopředseda dolní komory Jan Skopeček (ODS), který v tu chvíli řídil schůzi.