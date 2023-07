Kolovratník: Podejte demisi, pejskové a kočičky. Tím uspoříme nejvíc

Zatímco vláda plánuje pro příští rok úspory a vyšší daně v souhrnné hodnotě skoro sto miliard korun, vzkazuje jí opoziční poslanec z hnutí ANO Martin Kolovratník, že by kabinet pětikoalice udělal nejlépe, kdyby skončil.

„Tak já si říkám, milé kočičky a milí pejskové z vládní koalice, že by opravdu tím nejlepším úsporným opatřením bylo, kdybyste podali demisi a kdybyste přestali škodit této zemi. Připomínám, že my v hnutí ANO máme jasná řešení, máme konkrétní návrhy, jak z té krize ven,“ řekl Kolovratník během jednání Sněmovny o úsporném balíčku.

Připomněl, že ANO by chtělo snižovat dluhu o částku kolem 50 miliard ročně, důsledně vybírat stávající daně, profesionálně řídit strategické firmy státu.

„A víte, já si vlastně na závěr říkám: ne. Když to sleduji, nedělejte to, neposlouchejte nás, přátelé. Já když sleduji ty desítky tisíc naštvaných reakcí, tak si říkám, jen tak dál, pejskové a kočičky, pokračujte v té pětikoalici, protože ten váš nepovedený dort opravdu nesní žádný pes, budeme ho muset sníst my všichni a bude z něj špatně nám všem a i vašim voličům. Já vás mohu ujistit, že do příští Sněmovny takovéhle pejsky a kočičky, takovéhle kuchaře, jako jste vy, už voliči rozhodně nepustí. My za hnutí ANO se na to těšíme,“ prohlásil Kolovratník.