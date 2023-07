O ruskou novinářku vyvedenou z Hradu se zajímá BIS

Odborník na sportovní právo Jan Exner se domnívá, že ruští a běloruští sportovci, kteří nejsou členy armádních týmů, by za určitých podmínek mohli startovat na olympiádě i v dalších mezinárodních soutěžích. Podle něj by nesměli podporovat válku a startovali by jako neutrální, vysvětluje v rozhovoru.