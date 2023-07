A co děti? Budete riskovat konec pitného režimu? říká poslanec SPD

Plastová láhev s velkým nápisem H2O se stala hlavní pomůckou v projevu poslance SPD Oldřicha Černého. Ten nápoj přinesl, aby s ním seznámil vládní poslance, a vytkl jim, že hodlají zvýšit zdanění vody a zařadit ji do sazby DPH ve výši 21 procent.

Podle Černého to může být důvodem, proč děti přestanou dodržovat pitný režim. „A co děti a mládež, budete riskovat konec pitného režimu i u této skupiny? Vysvětlil jste, pane ministře Válku, kolegům, co bude znamenat úbytek tekutin v organismu člověka, a kolik to bude stát?“ vzkázal kabinetu poslanec s tím, že by koalice měla ponechat nealkoholické nápoje ve snížené dvanácti procentní sazbě.