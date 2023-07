V kosovském parlamentu propukla rvačka při jednání o zmírnění napětí

V kosovském parlamentu dnes vypukla rvačka poté, co opoziční poslanec polil premiéra Albina Kurtiho vodou, když hovořil o vládních opatřeních na zmírnění napětí s etnickými Srby na severu země. Informoval o tom list The Guardian.

A brawl broke out in Kosovo's parliament as lawmakers hurled objects across the floor of the house and grappled with one another https://t.co/Tbblg4i1N2 pic.twitter.com/MEYC1Xybg8

— Reuters (@Reuters) July 13, 2023