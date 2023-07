Hollywoodští herci a scenáristé stávkují. Většina filmové i televizní produkce se zastaví

Hollywoodští herci oznamují stávku v první společné akci se scenáristy po více než 60 letech. Očekává se, že současné stávky uměleckých asociací WGA a Sag-Aftra zastaví většinu hollywoodské filmové a televizní produkce.

Screen Actors Guild President Fran Drescher announces an actors strike and rips the Alliance of Motion Picture and Television Producers:

“They plead poverty … when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs … Shame on them. They stand on the wrong side of history.” pic.twitter.com/X3gcrYmUq6

— The Recount (@therecount) July 13, 2023