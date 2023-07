Slovensko eviduje letos už více migrantů bez povolení než za celý loňský rok

Slovenská policie dnes uvedla, že za první polovinu letošního roku zachytila na slovenském území téměř 11 000 migrantů, kteří do země přišli nelegálně. To je o několik desítek migrantů více než za celý loňský rok a skoro jedenáctkrát více než za první pololetí roku 2022.

V drtivé většině se jednalo o lidi ze Sýrie, pro které je Slovenskou tranzitní zemí na cestě dále na sever a západ Evropy.

Celkem slovenská policie zaregistrovala od začátku roku do konce června 10 902 migrantů bez povolení ke vstupu do země. „Téměř 96 procent tvoří Syřané,“ uvedla policie. V prvním pololetí loňského roku policie odhalila na území Slovenska 1073 cizinců bez patřičných dokladů.

Slovensko leží na takzvané západobalkánské migrační trase, migranti do země přichází především z Maďarska. „Přicházející cizinci u nás nežádají o azyl, protože odmítají zůstat na území Slovenska a snaží se dostat do zemí v západní Evropě,“ uvedla policie s tím, že migranti chtějí odejít hlavně do Rakouska, Německa či Nizozemska.

Podle dnešního prohlášení českého ministra vnitra Víta Rakušana je situace na česko-slovenském pohraničí stabilizovaná, a není proto nutné zpřísnit režim na hranici se Slovenskem, jak se stalo v loňském roce, kdy Praha k nelibosti Bratislavy zavedla stále hraniční kontroly. Následně kontroly na hranici zavedlo i Rakousko.

V Česku bylo od ledna do 15. června zjištěno 698 nelegálně přejíždějících migrantů, z toho 546 osob přešlo přes pozemní hranici se Slovenskem. (Slovenská policie, ČTK)