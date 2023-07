Koalice se dohodla na třech elektronických přihláškách na střední školy

Vládní koalice se dohodla na počtu tří elektronických přihlášek na střední školy. „Zatím to necháme na třech, vyhodnotíme to příští rok a uvidíme, zda to můžeme ještě zvýšit, potvrdil Deníku N poslanec a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Klíma, který se účastnil jednání o podobě přijímacího řízení za TOP 09.

Změnu legislativního návrhu by chtěla koalice do sněmovny poslat co nejdříve formou poslaneckého návrhu, pod kterým by byly podepsané všechny kluby včetně obou opozičních. Změna by měla platit od příštího roku.

Detaily plánovaných změn popisujeme zde.