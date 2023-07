Vondroušová je vůbec první nenasazenou hračkou ve finále Wimbledonu

Tenistka Markéta Vondroušová je vůbec první nenasazenou hračkou v otevřené éře, která se probojovala až do finále Wimbledonu. Nenasazená znamená, že do turnaje nevstupovala jako jedna z 32 nejlepších tenistek. V žebříčku WTA je 42. Otevřená éra tenisu se počítá od konce 60. let. (Wimbledon)