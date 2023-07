Lidovci navrhují přeřazení dámských hygienických pomůcek do nižší sazby DPH

Lidovci navrhují přeřazení dámských hygienických pomůcek či kojenecké vody do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH), nyní spadají do základní sazby. Ve Sněmovně to řekla lidovecká poslankyně Romana Bělohlávková.

Menstruační tampony. Foto: Josefin, Unsplash

„V rámci vnitřního koaličního řízení navrhujeme přeřazení jak kojenecké vody, tak dětských plenek a dámských hygienických pomůcek do snížené sazby daně z přidané hodnoty,“ sdělila Bělohlávková během jednání dolní komory, kde poslanci dnes projednávají vládní konsolidační balíček.

Dámské hygienické pomůcky jako vložky, tampony, menstruační kalhotky a kalíšky mohou být přeřazeny z původní základní, jednadvacetiprocentní sazby DPH do snížené, dvanáctiprocentní, kam nyní patří léky a zdravotnické pomůcky. Nižší zdanění těchto pomůcek prosazují i Piráti.

Bělohlávková reagovala na kritiku poslankyně hnutí ANO Ivany Mádlové, která upozornila, že dámské hygienické pomůcky v současnosti patří do základní sazby DPH stejně jako cigarety, alkohol nebo šperky.

Vysvětlení Bělohlávkové Mádlová následně ocenila. Zkritizovala však, že toto rozhodnutí nebylo součástí konsolidačního balíčku rovnou a koalice jej nyní napravuje formou pozměňovacího návrhu.