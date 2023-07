Americký ministr obrany: Nepochybuju, že se Ukrajina stane součástí NATO

Americký ministr obrany Lloyd Austin nepochybuje, že se Ukrajina po válce stane součástí NATO. Řekl to v rozhovoru se CNN po dvoudenním summitu aliance v litevském Vilniusu.

„Myslím, že to (ukrajinského prezidenta) Volodymyra Zelenského uklidnilo. Jsou tu další věci, které by se měly stát, jako je reforma soudnictví a věci, které zajistí, že demokracie bude v dobré kondici,“ řekl Austin. V plnění požadavků pro vstup do NATO má však podle něj „stále co dělat“. (CNN)