Grémium Sněmovny probere harmonogram jednání, Schillerová navrhne noční přestávku

Grémium Sněmovny bude od 14 hodin řešit další harmonogram dnešního jednání o konsolidačním balíčku, schůze je nyní přerušena do 14.30. „Navrhnu, ať jednáme maximálně do půlnoci a přerušíme to do devíti ráno,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Dnešní debata je podle ní veskrze věcná, byť se někdy nemůže ubránit emocím. „Budu se snažit být pozitivní, ale myslím, že dnešní vystoupení premiéra Petra Fialy příliš k věci nebylo,“ prohlásila na tiskové konferenci hnutí ANO. Podotkla, že by se jednání dolní komory mělo účastnit více ministrů.

S tím souhlasil místopředseda Sněmovny i hnutí ANO Karel Havlíček, který zkritizoval vystupování ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely.

„Měl by tam stát a argumentovat ke každému odstavci (konsolidačního balíčku, pozn. red.). Poté přišel, vysmál se nám, zamával, sednul si, řekl tři moudra a odešel. To je odraz toho, jak se u nás dělá hospodářská politika,“ dodal Havlíček.

Schillerová podotkla, že Síkela má podle ní evidentně sbaleno do Bruselu, čímž odkázala na spekulace o Síkelových údajných ambicích na přesun do pozice eurokomisaře.