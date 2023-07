Fiala se v rozhovoru v Blesku vyjádřil k Michelinu

Premiér Petr Fiala původně nesouhlasil se zaplacením poplatku společnosti Michelin, aby do gastroprůvodce zařadila české restaurace. „Když jsem to poprvé slyšel, byl jsem proti. V podstatě jsem to smetl ze stolu“, řekl v Blesku. Vláda rozhodla, že Česko poplatek uhradí.

Premiér v dnešním rozhovoru v Blesku vysvětlil, že ho k souhlasu s uhrazením poplatku společnosti Michelin a tím pádem i zařazení Česka do světového gastroprůvodce přesvědčili zástupci podnikatelů a měst a také okolní země, které tak také učinily.

Fiala tvrdí, že peníze, které Česko na poplatek firmě Michelin vynaloží, se zemi „bohatě vrátí“. Celkem za pět let zaplatí více než padesát milionů korun. Jako jeden z argumentů Fiala uvedl i velký podíl zahraničních turistů na gastroprůmyslu v Česku. (Blesk)