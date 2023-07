Dostálová: Platba Michelinu je nyní nepřijatelná

Grémium Sněmovny bude od 14 hodin řešit další harmonogram dnešního jednání o konsolidačním balíčku, schůze je nyní přerušena do 14.30. „Navrhnu, ať jednáme maximálně do půlnoci a přerušíme to do devíti ráno,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.