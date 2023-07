Senát schválil obranou smlouvu s USA

Odborový svaz hollywoodských herců po neúspěšném půlnočním vyjednávání doporučil vyhlášení stávky. Pokud by se konala, šlo by o největší stávku v Hollywoodu za 60 let. Svaz zastupuje více než 160 tisíc hollywoodských herců, scénáristů a dalších kreativních pracovníků.