Odborový svaz hollywoodských herců doporučuje stávku

Odborový svaz hollywoodských herců po neúspěšném půlnočním vyjednávání doporučil vyhlášení stávky. Pokud by se konala, šlo by o největší stávku v Hollywoodu za 60 let. Svaz zastupuje více než 160 tisíc hollywoodských herců, scénáristů a dalších kreativních pracovníků.

Stávka by mohla ohrozit propagaci letních velkofilmů, jako jsou Oppenheimer, Barbie nebo Mission: Impossible Odplata – První část. Včerejší vyjednávání o lepší pracovní podmínky herců a scénáristů způsobilo posunutí londýnské premiéry filmu Oppenheimer.

Pracovníci filmového průmyslu chtějí protestovat například proti ohrožení pracovních míst kvůli nahrazení umělou inteligencí. (Guardian)