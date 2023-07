Video dne: Napoleon míří do kin

Po sedmadvaceti letech dospěla série akčních filmů Mission: Impossible do finále – premiéru má tento týden první část závěrečného filmu. Tom Cruise v roli agenta Ethana Hunta neztratil schopnost položit se do dechberoucích kaskadérských kousků, jeho poslední příběh se ale rozjíždí trochu těžkopádněji, než by bylo zdrávo.