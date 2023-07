Ruští hackeři se pokusili nabourat do počítačů zahraničních diplomatů na Ukrajině

Během debaty o konsolidačním balíčku se poslanci přeli o to, kdo se „jezdil bratříčkovat“ do Ruska. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) to vytýkal zástupcům ANO. Poslanec tohoto hnutí Kamal Farhan ho ale vyzval k tomu, aby jmenoval také poslance za vládní strany, kteří se také účastnili cesty do Ruska.